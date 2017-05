Gezondheidsministers oefenen uitbraak crisis

Gezondheidsministers van de G20 hebben in Berlijn twee dagen geoefend op scenario’s om internationale uitbraken van infectieziekten in te dammen. „In de afgelopen jaren hebben we te maken gehad met de internationale verspreiding van ebola en zika. En ergens in de toekomst zullen we met nieuwe uitbraken worden geconfronteerd”, legde staatssecretaris Martin van Rijn na afloop het belang van de bijeenkomst uit.

Van Rijn deed mee als plaatsvervanger van minister Edith Schippers, die het als informateur druk heeft met het smeden van een nieuw kabinet. De andere deelnemers waren ministers uit negentien invloedrijke landen, plus de Europese Unie. Het was de eerste keer dat ze samen zo’n oefening hielden. De ministers van Volksgezondheid hebben afgesproken dit vaker te gaan doen om goed voorbereid te zijn.

Een ander belangrijk onderwerp was het tegengaan van antibioticaresistentie. Bacteriën kunnen vooral door te kwistig gebruik van antibiotica resistent raken tegen deze middelen. Alleen al in de EU sterven daardoor jaarlijks duizenden mensen. De deelnemers spraken af „intensief te blijven samenwerken”, maar grote beslissingen vielen niet.