Gezondheidsinspectie heeft weer vertrouwen in Arnhemse spermabank

De gezondheidsinspectie heeft weer volop vertrouwen in de gang van zaken bij de spermabank van ziekenhuis Rijnstate in Arnhem. Zes jaar geleden meldde het ziekenhuis zelf dat de norm van 25 kinderen per donor was overschreden. Drie jaar later ontstond er rumoer over in de media. Onderzoeken naar de kwestie zijn nu definitief en met een gerust hart afgesloten.

„Het ziekenhuis heeft inmiddels afspraken gemaakt over een nieuwe samenwerkingsstructuur voor de semenbank, het laboratorium en de afdeling Voortplantingsgeneeskunde. Hierbij zijn de verantwoordelijkheden duidelijk benoemd. De nieuwe structuur is op 1 oktober 2019 van start gegaan”, aldus de inspectie nu. Eerder was haar gebleken dat er in het Arnhemse hospitaal „onvoldoende alertheid was geweest op de administratie en de communicatie hierover”.

Rijnstate heeft destijds het sperma van vijftien donoren te vaak gebruikt: er kwamen gemiddeld iets meer dan 36 kinderen van ieder van deze mannen. Met het sperma van een van de donoren werden zelfs vijftig nakomelingen verwekt. De het ziekenhuis hield niet goed bij welke vrouwen meer dan één kind van dezelfde donor kregen.