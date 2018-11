Gezondheidscampus op terrein Land van Ooit

Het voormalige Land van Ooit krijgt een nieuwe toekomst. Op het terrein van het teloorgegane attractiepark verrijst volgend jaar een ‘medische campus’. Er zal onder meer onderzoek worden gedaan naar nieuwe medicijnen en behandelmethoden. Ondernemer Jan Kelders heeft donderdag een overeenkomst over de ontwikkeling getekend met de gemeente Heusden. Die laat er ook woningen bouwen.

Het bedrag dat Kelders betaalt voor een deel van het vroegere domein van Kloontje het Reuzenkind is niet bekendgemaakt. De ondernemer heeft grotere plannen met zijn campus. Hij wil er een diagnostisch centrum bouwen waar mensen zogeheten full body scans kunnen laten maken. „Ik weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is dat je tijdig op de hoogte bent van een eventuele ziekte”, zegt Kelders. Bij hem werd twee keer kanker in een vroeg stadium ontdekt door preventief onderzoek.

Zulk onderzoek is echter omstreden en de uitgebreide checks van het lichaam die Kelders voor ogen heeft zijn momenteel niet wettelijk toegestaan. De Gezondheidsraad waarschuwde in 2015 in een rapport voor nadelen. Zo kunnen afwijkingen worden gevonden die helemaal geen problemen zouden veroorzaken als ze niet waren ontdekt. Foutieve positieve uitslagen kunnen bovendien tot onnodig vervolgonderzoek leiden. Hogere zorgkosten en wachtlijsten liggen op de loer als meer mensen na preventieve checks bij een specialist terechtkomen.

Kelders is ervan overtuigd dat tijdige diagnose niet alleen goed is voor de patiënt, maar ook de zorgkosten drukt. Hij hoopt op een wetswijziging. Nu wijken Nederlanders die zo’n scan willen nog uit naar bijvoorbeeld Duitsland.

De gemeente Heusden is in elk geval blij dat er eindelijk een concreet plan is voor het gebied, waar het publiek de afgelopen tijd kon dwalen tussen de overblijfselen van het Land van Ooit, zoals het ‘roze kasteeltje’ en de vijver met „de soldaten van Waterloo”.

Heusden kocht de grond nadat het attractiepark „waar kinderen de baas waren” in 2007 failliet was gegaan. Achteraf bleek de timing ongelukkig: door de economische crisis die in 2008 uitbrak, lukte het jarenlang niet om een koper te vinden. Heusden betaalde destijds 15 miljoen euro. Door onderhoud en rente kwamen daar nog miljoenen euro’s aan kosten bij.