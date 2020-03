‘Gezondheid en veiligheid kinderen staan voorop’

De scholen gaan de komende weken verder met alle initiatieven om kinderen zo goed mogelijk thuis onderwijs te laten volgen. „We willen de kinderen zo snel mogelijk weer in de klas hebben, maar dan moet het wel veilig zijn. Het kabinet heeft goede redenen om de maatregelen tot en met 28 april te verlengen. We staan daarom achter het besluit. Het is nu ook fijn dat we één datum hebben en weten dat we de komende weken zo verder moeten. Het vraagt veel van de scholen, kinderen en ouders maar we weten nu wel waar we aan toen zijn”, aldus Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, de sectororganisatie voor het basisonderwijs .

Na afloop van de persconferentie van premier Mark Rutte sprak de PO-Raad onder meer met de VO-Raad, vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, en de Algemene Onderwijsbond met minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) over de gevolgen. „We gaan de komende weken onder meer nog kijken hoe we invulling gaan geven aan de meivakantie en hoe het zal gaan als de kinderen daarna weer naar school zouden kunnen. Ook gaan we door met de dingen die wel al deden op het gebied van thuisonderwijs, aandacht voor kwetsbare kinderen en het zorgen voor laptops bij gezinnen waar de apparatuur niet voor handen is.”

CNV Onderwijs noemt het dichthouden van schooldeuren een verstandig besluit. „De veiligheid en gezondheid van iedereen in school staan voorop; van leerlingen én personeel”, zegt Jan de Vries, voorzitter van CNV Onderwijs. „Maar wij blijven wel met onze leden, het ministerie van Onderwijs en andere betrokkenen in gesprek om te kijken hoe we een grote leerachterstand kunnen voorkomen. Leerkrachten geven massaal online les en staan dagelijks in contact met hun leerlingen, studenten en ouders. Een knappe prestatie. Maar dat besluit vraagt ook een goede werkplek, naast concentratie van de leerlingen thuis.”