Gezochte oplichter aangehouden in Utrecht

Een 54-jarige man die in Europa werd gezocht voor fraude en oplichting is opgepakt in Utrecht. Bij zijn aanhouding, op 14 januari in het huis waar hij verbleef, zijn onder meer dure horloges, laptops en telefoons in beslag genomen. De man was onvindbaar sinds hij in april vorig jaar was veroordeeld tot vijf jaar cel voor tientallen fiscale en vermogensdelicten.

„De man moet nog ruim 600.000 euro betalen vanwege een ontneming van crimineel voordeel in een zaak uit 2015”, aldus de politie vrijdag. Hij wordt nu ook verdacht van poging tot oplichting voor 2 miljoen euro, valsheid in geschrifte en identiteitsfraude. De nationaliteit van de man is niet bekendgemaakt.