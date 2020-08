Gezochte Mazda in beslag genomen in politieonderzoek dood Tamar

In het onderzoek naar het ongeval waarbij de 14-jarige Tamar uit Marken is omgekomen, heeft de politie een grijze Mazda 3 in beslag genomen. Dat heeft de politie maandag gemeld. De Mazda wordt de komende dagen forensisch onderzocht op sporen. De uitslag van dat onderzoek wordt niet voor begin volgende week verwacht.

Naar aanleiding van de vele tips kwam de recherche deze grijze Mazda 3 op het spoor. De auto is vrijdagavond in beslag genomen.

De politie onderzoekt nu of de auto bij de aanrijding betrokken is geweest. Ook wordt bekeken of de eigenaar de bestuurder is geweest. Op dit moment geeft de politie daar niet meer informatie over.

De politie maakte woensdag beelden openbaar van de Mazda 3 omdat die mogelijk betrokken was bij het ongeval waardoor Tamar is overleden.