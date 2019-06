„Gezochte man zaak-Hania veroordeeld voor misbruik”

De man die mogelijk de 12-jarige vermiste Rotterdamse scholiere Hania heeft meegenomen, is een Amerikaan van rond de 50 jaar. De man zou een strafblad hebben vanwege seksueel misbruik van minderjarigen.

Dat meldt De Telegraaf op basis van bronnen rond het onderzoek.

Of de man in Nederland woonde of hier op vakantie was, is nog onduidelijk. Ook is niet bekend waar, in Amerika, Nederland of elders, de man in het verleden in beeld is geweest als verdachte van seksueel misbruik. Waar hij en Hania op dit moment zijn, is een groot raadsel. Volgens bronnen zijn er op camerabeelden die sinds donderdagmiddag door de politie naarstig worden uitgekeken geen beelden van de twee samen.