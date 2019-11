Gezocht: ouders over opvoeding

Voor het maken van een serie podcasts over christelijke opvoeding is de redactie van het Reformatorisch Dagblad op zoek naar ouders die mee willen praten over verschillende onderwerpen.

Denk aan gezonde voeding, omgaan met de smartphone en huisgodsdienst. De opnames (alleen geluid, dus geen beeld) worden gedaan in een studio in Apeldoorn en zijn desgewenst in de avond te plannen. Naast de presentator en een ouder zit er ook een deskundige aan tafel. Het gesprek duurt ongeveer een halfuur.

GeĆÆnteresseerd? Stuur dan voor 30 november een mail naar podcast@rd.nl met vermelding van uw naam, leeftijd, gezinssamenstelling en het onderwerp waarover u zou willen meepraten. U kunt kiezen uit voeding, huisgodsdienst, beeldschermen in huis, seksuele opvoeding, financiĆ«le opvoeding, rouwverwerking en sport.