GezinsPlatform dient klacht in over reclame Second Love

Het GezinsPlatform heeft vrijdag bij de Reclame Code Commissie een klacht ingediend tegen de reclame van Second Love.

In de brief spreekt het bestuur van het GezinsPlatform zijn zorgen uit over de bushokjesreclame van Second Love. Daarop staan een man en een vrouw, met de tekst ”Op weg naar een avontuurtje? Ik ook”. Volgens het GezinsPlatform is de reclame onfatsoenlijk en in strijd met het algemeen belang.

Het platform wijst er op dat vreemdgaan voor kinderen grote gevolgen kan hebben. „In veel gevallen is vreemdgaan de reden voor een scheiding”, aldus de brief. Volgens het bestuur blijkt uit onderzoek dat dit maatschappelijke, emotionele en psychische gevolgen voor kinderen heeft.

Het bestuur hekelt het feit dat reclame van Second Love op tv en radio niet voor negen uur ’s avonds uitgezonden wordt, maar in de bushokjes de hele dag zichtbaar is. Van de adverteerder mag worden verwacht dat hij zijn handelswijze doortrekt naar de publieke ruimte, vindt het bestuur.

In onder meer Rhenen, Bunschoten-Spakenburg en Rijssen is de reclame inmiddels verwijderd.