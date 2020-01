Gezin veroordeelde zedendelinquent verlaat Harderwijk na onrust

Een gezin waarvan de vader een veroordeelde zedendelinquent is, heeft na meerdere incidenten zijn huis in Harderwijk verlaten. Het huis aan de Stakenbergerhout werd afgelopen weekend meerdere keren vernield. Vrijdag en zondag werden ruiten ingegooid, zaterdag werd ook een auto in de buurt besmeurd. Onduidelijk is waarvoor de man precies is veroordeeld.

Het werd onrustig in de wijk nadat bekend was geworden dat de veroordeelde man met zijn gezin in de straat kwam wonen, staat in een verklaring van de gemeente Harderwijk. Daarover werd al eerder een buurtbijeenkomst georganiseerd. „Het is een heel verdrietige situatie voor zowel de buurt als het gezin”, aldus burgemeester Harm-Jan van Schaik. „Ik besef dat de incidenten die hebben plaatsgevonden grote impact hebben op de buurt en het veiligheidsgevoel van de buurtbewoners. Voor de korte termijn wordt een time-out genomen om voor alle partijen rust te creëren.”

Van Schaik zegt de situatie betreuren, mede omdat de kinderen van het vertrokken gezin „de dupe zijn van een situatie waar zij niets aan kunnen doen”. Het gezin heeft zelf besloten Harderwijk te verlaten en zoekt momenteel een nieuwe woonplek „waar de kinderen toekomst kunnen hebben”, aldus de burgemeester.

Buurtbewoners kunnen voor vragen terecht bij de gemeente. De politie heeft nog niemand aangehouden vanwege de vernielingen, maar heeft wel sporen veilig kunnen stellen.