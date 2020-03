Een Portugees gezin in het Limburgse Venray is onwel geworden door koolmonoxide, doordat ze in huis aan het barbecueën waren geweest. De moeder was flauwgevallen en de vader voelde zich beroerd, zo bevestigt een woordvoerster na een bericht van 1Limburg. De twee kinderen waren nog wel aanspreekbaar. Het hele gezin is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.