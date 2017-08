Gezin uit Amersfoortse Sint Joriskerk dreigt te worden uitgezet naar Armenië

Al ruim negen jaar woont de 34-jarige alleenstaande moeder Armina Hambartsjumian met zoon Howick (12) en dochter Lily (11) in Nederland. De vrouw, lid van Gereformeerde Bondsgemeente die zondags samenkomt in de Amersfoortse Sint Joriskerk, dreigt maandag te worden uitgezet naar Armenië. Met of zonder haar kinderen.

Dinsdagmorgen heeft de vreemdelingenpolitie Hambartsjumian in het asielzoekerscentrum in Amersfoort opgepakt, zei advocaat Claire Mayne donderdagmiddag. Haar kinderen waren op dat moment uit logeren en verblijven voor zover bekend nog steeds op hun logeeradres.

De advocaat probeert uitzetting te voorkomen. Volgens haar is Hambartsjumian etnisch Armeens, maar in Azerbeidzjan geboren. Via Rusland is ze uiteindelijk in Nederland terechtgekomen. Azerbeidzjan en Rusland zeggen de vrouw niet te kennen. Dat gold aanvankelijk ook voor Armenië.

„Het land gaf lange tijd niet thuis. Daarom wilde mijn cliënt een buitenschuldprocedure starten. Toen begon de Dienst Terugkeer en Vertrek druk op haar uit te oefenen. Ineens bleek dat Armenië toch een ”laisser passer” heeft afgegeven, een eenmalige brief waarmee het gezin naar Armenië kan reizen. De gegevens die erop staan, kloppen echter niet. De namen van de kinderen zijn onjuist vermeld.”

De verkeerde gegevens verontrusten de advocaat. Ze vreest dat het ertoe kan leiden dat het gezin in Armenië in de illegaliteit terechtkomt.

Mayne vindt de voorgenomen uitzetting van Hambartsjumian opmerkelijk, want de vrouw werkte tot nu toe mee aan een vertrek. Merkwaardig noemt de advocaat de veranderde opstelling van Armenië en het feit dat Nederland over de erkenning op basis van andere namen geen vragen heeft gesteld aan het land.

Formatietafel

De dreigende uitzetting is schandalig en onacceptabel, vindt Martin Vegter van Defence for Children. Hij verwijst naar het VN-kinderrechtenverdrag, waarin onder meer staat dat kinderen recht hebben op de best mogelijke ontwikkeling. „Als ze worden uitgezet, is dat een flagrante schending van dit verdrag. Howick en Lily zijn in Nederland geworteld. Ze zitten in Amersfoort op school en hebben er hun vriendjes. Het enige verschil met hun klasgenoten is dat ze geen paspoort hebben.”

Omdat de kinderen langer dan vijf jaar in Nederland wonen, zouden ze in aanmerking moeten komen voor het kinderpardon, stelt Vegter. Hij vreest dat Howick en Lily in Armenië geen goede toekomst krijgen. „Defence for Children heeft in januari een rapport gepubliceerd over gezinnen die lange tijd in Nederland hebben gewoond en vorig jaar zijn uitgezet naar Armenië. De belangrijkste bevinding was dat families op alle mogelijke terreinen moeilijkheden ondervinden. Alle kinderen bleken psychische problemen te hebben.”

Defence for Children doet er alles aan om de staatssecretaris Dijkhoff op andere gedachten te brengen, zegt Vegter. Hij wijst erop dat het uitzetten van asielzoekers die al lang in Nederland wonen politiek gevoelig is. „Dit controversiële thema ligt naar verluidt op de formatietafel. Laat de demissionaire staatssecretaris zich daarom terughoudend opstellen en actie op dit dossier overlaten aan een volgend kabinet.”