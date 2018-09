Gezin Papendrecht kwam niet door brand om het leven

Het gezin dat zaterdagmorgen dood werd aantroffen in een woning in Papendrecht was bekend bij politie en hulpverlening. Dat is bekendgemaakt tijdens een persconferentie in Papendrecht.

In de woning aan de Cremerstraat heeft korte tijd brand gewoed, toch zijn de vier gezinsleden niet door het vuur om het leven gekomen. Op de lichamen van de slachtoffers zijn sporen van geweld aangetroffen. Het Openbaar Ministerie gaat vooralsnog uit van een gezinsdrama. „Het is het meest waarschijnlijk dat iemand in het gezin verantwoordelijk is.”

In de woning kwamen een echtpaar van 32 jaar en twee kinderen, een jongen van 4 en een meisje van 6, om het leven.

Het gezin was bekend bij de politie vanwege huiselijke ruzies en ook bij zorginstellingen sinds de zomer van 2017. Burgemeester Aart-Jan Moerkerke heeft op het gemeentehuis en in de Cremerstraat gesprekken gevoerd met omwonenden die getuige waren. Enkelen van hen hebben ook de slachtoffers gereanimeerd.