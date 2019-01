Gezin naar ziekenhuis na ontploffing Delft

In de woning aan het Nassauplein in Delft, waar in de nacht van maandag op dinsdag een ontploffing was, wonen een vrouw en haar drie kinderen. Ze konden de woning op eigen kracht verlaten en zijn in het ziekenhuis nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd, meldt de politie. Verder zijn de vier ongedeerd.

De woning raakte door de ontploffing beschadigd en een deel van de inboedel werd erdoor vernield. De oorzaak van de explosie is niet bekend. Het Team Explosieven Verkenning (TEV) heeft onderzoek gedaan. De recherche is op zoek naar getuigen.