Gezin dode baby Amsterdam stond onder toezicht jeugdbescherming

Het gezin in Amsterdam waar afgelopen weekend een dode baby in huis werd gevonden, stond onder toezicht van de Jeugdbescherming en een aantal andere hulpinstanties. Dat bevestigt een woordvoerster van de Amsterdamse Jeugdbescherming naar aanleiding van berichtgeving op AT5.

„Afschuwelijk en verdrietig wat er is gebeurd, onze aandacht gaat op dit moment uit naar het regelen van opvang en zorg voor de kinderen, dat is nu het belangrijkste”, aldus de woordvoerster. De organisatie wil om privacyredenen verder niets over de zaak vertellen. Wie de andere instanties waren die toezicht hadden op het gezin wil de woordvoerster evenmin zeggen.

Het dode kind werd in de nacht van zondag op maandag door de politie in een woning in Amsterdam-Noord gevonden. Agenten gingen af op een melding over een vrouw die zich verward gedroeg in het huis aan de Hagenau. In het pand waren naast de moeder en de baby nog twee kinderen aanwezig. De moeder werd vanwege haar toestand overgebracht naar een ziekenhuis.

De politie wil geen verdere mededelingen doen, zolang het onderzoek naar wat er is gebeurd nog loopt.