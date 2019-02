Gezin dat Syriërs smokkelde opgepakt

De marechaussee heeft dinsdag vijf personen uit één gezin opgepakt voor mensensmokkel. Ze worden verdacht van het smokkelen van Syriërs per vliegtuig vanuit Turkije en Griekenland. Hoeveel dat er precies zijn moet nog worden onderzocht. Door een opsporingsonderzoek in 2017 kreeg de marechaussee het gezin in het vizier. De aanhoudingen werden gedaan in Alkmaar, Den Helder, Stede Broec en Arnhem.

Het gezin bestaat volgens de marechaussee uit twaalf personen, onder wie minderjarige kinderen. Dinsdag zijn de vader, moeder, twee zonen en een dochter opgepakt. De verdachten zijn tussen de 27 en 60 jaar oud. In de huizen van de arrestanten zijn reisdocumenten, laptops, telefoons, vliegtickets en contant geld gevonden en in beslag genomen.

Het gezin smokkelde Syriërs door hen te laten lijken op de pasfoto’s in valse paspoorten. Op 26 januari heeft een dochter van het gezin een minderjarig kind gesmokkeld vanuit Athene op een document van haar eigen kind. Zij werd aangehouden op de luchthaven van Eindhoven.

De marechaussee zegt meerdere arrestaties niet uit te sluiten.