Gezichtsschild van Radboudumc gaat in massaproductie

In het academische ziekenhuis Radboudumc in Nijmegen is een gezichtsschild ontwikkeld, dat vanaf donderdag in productie gaat. Een bedrijf gaat 100.000 schilden per week maken voor zorginstellingen. Het schild moet een extra bescherming geven tegen besmetting met het coronavirus.

De eerste order is geplaatst door het Landelijk Consortium Hulpmiddelen en is bedoeld voor zorginstellingen in ons land. Het schild wordt in Nijmegen al gebruikt. Volgens het Radboudumc voldoet het schild aan de veiligheidseisen van de inspectie van SZW (voorheen de Arbeidsinspectie), die toestemming heeft gegeven om het schild landelijk in te zetten. Het bedrijf Piant uit Waalwijk gaat ze produceren.

Het gezichtsschild biedt een volledige frontale bescherming van het hele gezicht, tegen spatten bij hoesten, niezen en medische handelingen met een hoog risico, zoals intubatie of uitzuigen. Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen is onlangs opgericht door het ministerie van VWS. Het samenwerkingsverband, waarin ook leveranciers zitten, moet hulpmiddelen inkopen waaraan een tekort dreigt.