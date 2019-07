Gezichtsherkenning voor chauffeurs Uber

Uber-chauffeurs in Amsterdam moeten binnenkort hun gezicht laten scannen voordat ze kunnen gaan rijden. De app gaat gezichtsherkenning invoeren. Dat moet fraude met accounts voorkomen. Het systeem, dat Real-Time ID Check heet, bestaat al in andere landen en wordt over een tijdje ook in Europa ingevoerd.

Uber heeft daar afspraken over gemaakt met de gemeente Amsterdam. Die moeten de veiligheid in het verkeer vergroten. De overeenkomst volgt op afspraken die eerder dit jaar zijn gemaakt. Rond de jaarwisseling waren er drie dodelijke ongelukken met Uberchauffeurs in Amsterdam en omgeving. Daarbij kwamen vier mensen om het leven en raakte een klein meisje zwaargewond.

Uber sloot zich ook bij de zogeheten Verkeersveiligheidscoalitie. Daarin zitten gemeenten, organisaties, bedrijven en onderzoekers, die samen willen nadenken over manieren om wegen en voertuigen veiliger te maken. Verder belooft Uber om voor eind volgend jaar 750 ‘uitstootvrije’ auto’s rond te hebben rijden.