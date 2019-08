Gezelschap voor eenzame olifant in Arnhem

De eenzame, 53-jarige Aziatische olifantenkoe in Burgers’ Zoo in Arnhem krijgt vrijdag nieuw gezelschap. Dan arriveert een 51-jarig olifantenvrouwtje uit de dierentuin van Kolmarden in Zweden. De Arnhemse olifant was alleen nadat een olifantenkoe van 50 jaar in april was overleden.

Burgers’ Zoo is een soort rusthuis voor oude olifantenkoeien. Die kunnen in een groep veel te dominant zijn en zelfs paringen tussen andere olifanten in de groep voorkomen. Aangezien er een Europees fokprogramma is voor de bedreigde soort, is dat ongewenst. Daarom gaan dergelijke dominante koeien naar Arnhem, zodat andere dierentuinen fokgroepen kunnen houden.

De Zweedse olifant zal niet direct een verblijf delen met haar soortgenoot. Vanwege de dominantie moeten de twee voorzichtig aan elkaar wennen. Pas als de dieren via een hek een „goed slurfcontact” hebben mogen ze bij elkaar, aldus een zegsman van Burgers’.