‘Gezellig druk’ op Wereldhavendagen Rotterdam

Op de 41e editie van de Wereldhavendagen in Rotterdam zijn zo’n 380.000 bezoekers afgekomen. Tijdens het evenement op vrijdag, zaterdag en zondag kon het publiek via demonstraties en presentaties zien en beleven wat er zich in de haven afspeelt.

Thema was dit jaar schone energie en de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen zoals zonne-, en windenergie, de zogenoemde energietransitie. „Met name het schip De Svanen trok veel bekijks. Dit is een 102-meter hoog kraanschip dat ingezet wordt voor de installatie van windmolens op zee”, aldus een woordvoerder.

Volgens hem was het tijdens de dagen „gezellig druk”. Doordat de organisatie afspraken had gemaakt met watertaxi’s, konden bezoekers van het evenement er tegen gereduceerd tarief gebruik van maken. „Ze kregen daarom veel meer mee van alles wat er op het evenemententerrein werd aangeboden.”

Op zaterdagavond waren zo’n vijftigduizend mensen aanwezig bij een verlichte botenshow op het water, geïntegreerd met vuurwerk en muziek.

Anders dan andere jaren was er niet veel politie op de been. In het kader van de acties voor een betere cao was het politietoezicht tijdens de Wereldhavendagen flink teruggebracht. Met hulp van de politie namen de gemeente Rotterdam en de organisatie maatregelen om het tekort aan agenten te ondervangen. „Alles is zonder noemenswaardige incidenten verlopen”, aldus de woordvoerder.

Vorig jaar trok het evenement 430.000 bezoekers.