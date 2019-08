Gezellig Britten uitzwaaien bij de brexit

Duizenden mensen willen op 31 oktober, de dag van de brexit, naar het strand om Groot-Brittannië uit te zwaaien. Een oproep van Ron Toekook had woensdagmorgen al 72.000 reacties opgeleverd. Zo’n 10 procent wil komen.

Een enorme verrassing, volgens Toekook. „Ik heb zelf jarenlang in digitale marketing gewerkt en weet dat je deze aantallen niet gauw haalt.”

Verklaarbaar?

„Eindelijk eens iets luchtigs rond de brexit. En het is de Nederlandse cultuur om overal een feestje van te maken.”

Hoe reageert de overkant?

„Niet zo vleiend. De Britten zien er duidelijk minder de humor van in. Ze beseffen dat de datum dichterbij komt en dat er veel gaat veranderen.”

„Het moet een mooi afscheid worden van een goede vriend die een spannend, maar misschien niet al te slim avontuur aangaat”, schrijft u. Niet slim; hoezo dat?

„We zijn als Europa heel goed geworden in samenwerken. Zie hoe Duitsland uit veel landjes tot een eenheidsstaat is uitgegroeid. Nederland net zo. Engeland is een eiland gebleven. Sinds de Engelsen in de 17e eeuw de Schotten versloegen, hebben ze nooit meer behoeven te onderhandelen. Ze denken nog steeds dat ze een derde van de wereld controleren.”

Het lijkt druk te worden op het strand bij Wijk aan Zee. Wat toch maar een dorpje is, een vlek in de duinen.

„Het is grote evenementen gewend. Volgende week zitten we met de burgemeester van Beverwijk om de tafel om afspraken te maken.”

Wat is het idee, behalve zicht op zee?

„We willen Britse muziek. Maar dat is eind oktober niet genoeg, als het wat kouder is. Er moet ook iets te doen zijn. Dus we willen er eten en drinken. En gesprek; het is belangrijk dat mensen over de gebeurtenissen praten.”

Dat stond ook al in de oproep van de 52-jarige Beverwijker: „Met Hollandse chips, Franse wijn en Duits bier in een strandstoel naar Groot Brittannië kijken wanneer het wakker wordt als gesloten inrichting. Eventueel de bootjes van Europavaarders opvangen. Bij voldoende belangstelling kan er een band komen die ”Het is stil aan de overkant” en ”We’ll meet again” kan spelen.””

Het idee ontstond tijdens een vakantie op Hawaii, waar mensen bij een fles wijn de zonsondergang in ogenschouw te nemen. Zo werd het plan ”gezellig op het strand de brexit bekijken” geboren. Met een serieuze ondertoon. „Het is voor mij ook een gebaar richting vrienden die we daar hebben: tot ziens, we vergeten jullie niet.” Er zijn veel Britten die de brexit moeilijk vinden, weet Toekook.

Het uitwuifplan trekt internationaal de aandacht. Op Facebook stromen de reacties binnen. „Heeft iemand nog de bouwtekeningen van de Atlantikwall?” „Zijn Brefugees welkom?”

Een Brit wil ook meedoen. „Ik kan daarna misschien niet meer terug naar mijn land, maar het is de moeite waard.”