Gezamenlijk ontbijt in Dordrecht zorgt voor saamhorigheid

Zo’n tachtig bewoners van de wijk Stadspolders in Dordrecht genoten donderdag van een ontbijt in Ontmoetingscentrum Het Polderwiel. „Wat een gezellige morgen. En vrijdag gaan we dineren bij De Bron.”

Het ontbijt is een initiatief van de plaatselijke bakker Nobel’s Brood. „Wij zijn gespecialiseerd in ludieke ontbijtjes op allerlei plaatsen in de stad”, vertelt eigenares Willemijn Nobel. „Al een paar jaar organiseren we op Tweede Pinksterdag een groot ontbijt voor zo’n 1000 mensen aan de Grotekerksbuurt, in het centrum van de stad.”

Het bedrijf verzorgt deze maanden in de twaalf wijken van de stad steeds voor ongeveer tachtig personen een ontbijt als vervolg op de campagne ”Je bent niet alleen”, die eerder in Dordrecht van start ging. „Ons doel is om op deze manier Dordrecht wat mooier te maken. De laagdrempelige ontbijtjes zijn bedoeld voor eenzame mensen, zowel ouderen als jongeren. Mensen komen zo in contact met elkaar. Wij verzorgen de ontbijten, de gemeente levert de locaties en zorgt voor vrijwilligers. Het is de bedoeling om voor Pinksteren in alle wijken zo’n bijeenkomst te organiseren.”

Hotske van der Zee (92) geniet met volle teugen van de broodjes. „Ik kom eigenlijk uit Friesland, maar mijn man was binnenschipper. We zijn hier in Dordrecht blijven hangen. Ik vind het erg gezellig dat ze dit organiseren. Alleen kost het meer tijd dan ik eerst dacht. Ik wilde hier even gezellig een boterhammetje eten, maar je krijgt meteen een paar toespraakjes te horen waarin ze uitleggen waarom ze dit organiseren. Maar het eten is heerlijk. Ik lust alles, maar geniet vooral van zo’n broodje met kaas. Ik ben een echte kaaskop.”

Van der Zee hoorde via een vriendin van PKN-gemeente De Bron – pal naast Het Polderwiel – dat het ontbijt werd georganiseerd. Ook haar vriendin laat zich het ontbijt goed smaken. „Leuk om hier aan mee te doen, anders vereenzaam je. Er is hier in Het Polderwiel veel te doen. Dat geldt ook voor De Bron. We gaan naar de maaltijden en de soos en morgenavond staat daar weer een diner op het programma. Gezellig hoor.”

Dio Dubbeldam (79) besmeert een croissantje met jam. „Ik woon hier aan de overkant en doe aan zoveel mogelijk activiteiten mee. Samen met mijn schoonzus, die is ook alleen. De bingo, de satéavond of de mosselavond; wij zijn altijd van de partij. Ik vind het reuzegezellig. Je ontmoet andere mensen en raakt in gesprek met elkaar. Ik vind dit ontbijt een prachtig initiatief. Een goed begin van de dag. Straks ga ik de hond uitlaten; zo is mijn morgen goed gevuld.”

Vrijwilligers komen langs met verse koffie, ook de sinaasappelsap vindt gretig aftrek. De schalen met broodjes worden aangevuld. Ouderen raken in gesprek met elkaar, tonen foto’s van hun kinderen en kleinkinderen. „Mijn zoon is werkeloos. Zo sneu. Ik maak me zorgen over hem”, vertrouwt iemand haar buurvrouw toe. Een groepje jongeren laat zich de broodjes met kaas en worst goed smaken. „Klantjes van mij. Ik heb ze uitgenodigd. Leuk om met elkaar dit ontbijt mee te maken”, zegt een jongerenwerker. Ook medewerkers van Handhaving schuiven aan.

Bianca Pipping van Het Spectrum – een organisatie voor Zorg en Welzijn – kijkt goedkeurend toe. Samen met kerkelijke gemeente De Bron is Het Spectrum verantwoordelijk voor de organisatie van het ontbijt. „De hele wijk komt hier samen. Het Polderwiel is een centrum waar alle inwoners elkaar ontmoeten. Groepjes sjoelen, biljarten, tekenen en bewegen hier en elke tweede zaterdag van de maand is er een kookgroep actief. Zo’n gezamenlijk ontbijt zorgt voor nieuwe onderlinge contacten.” Dan roept de plicht weer. „U nog een croissantje, mevrouw”?