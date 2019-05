Gezaghebber Bonaire met verlof om onderzoek OM

De hoogste bestuurder van Bonaire, gezaghebber Edison Rijna, heeft verlof opgenomen. Hij doet dat omdat hij volgende maand ondervraagd wordt door de Rijksrecherche in het kader van het zogeheten Caldera-onderzoek. Dat is een onderzoek naar onregelmatigheden bij een overheidsdienst van het eiland waarbij onterecht stukken grond zijn toegewezen.

Twee ambtenaren zijn hiervoor veroordeeld. Een van hen heeft aangifte tegen de gezaghebber gedaan. Rijna zou in 2013 tijdens zijn vorige functie als directeur van een recyclingbedrijf niet volgens procedures hebben gehandeld bij de aanvraag van een stuk grond waarop hij heeft gebouwd en recyclingactiviteiten heeft verricht.

Volgens Rijna heeft hij niets verkeerds gedaan. Maar het voelt als gezaghebber "ongemakkelijk" dat hij onderwerp is van onderzoek door de Rijksrecherche. Hij zet zich naar eigen zeggen al lange tijd in "voor transparant bestuur waar integriteit centraal staat en geen ruimte is voor twijfels over de betrouwbaarheid van bestuurders".

Daarom heeft hij per direct verlof opgenomen, in afwachting van het besluit dat het Openbaar Ministerie neemt in de zaak.