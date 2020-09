Gezaghebber Bonaire: ‘Houd vol, zeker in het weekend’

Gezaghebber van Bonaire, Edison Rijna, heeft de bevolking van het eiland opgeroepen vol te houden en de coronamaatregelen zo goed mogelijk na te volgen. Op Bonaire geldt sinds afgelopen maandag een ‘lockdown light’. Op dat moment waren er 27 actieve besmettingen. Op vrijdag was dat aantal gestegen tot 56. Gezaghebber Rijna wil dat de bevolking zoveel mogelijk in huis blijft, ook in het weekend.

Volgende week woensdag als de periode van de lichte lockdown afloopt, wordt bepaald wat er verder gaat gebeuren. Volgens Rijna hangt dat af van het aantal besmettingen op dat moment, zo zei hij vrijdag tijdens een persconferentie.

Veel ondernemers op het eiland zijn boos over het beleid van de overheid. Sinds afgelopen maandag mogen geen Nederlandse toeristen meer landen. Dat waren tot dan toe de enige toeristen die nog waren toegestaan. Uit de toerismesector kwam veel kritiek op die maatregel. Vooral omdat Nederlandse toeristen alleen maar het eiland mogen betreden als ze minstens 72 uur voor vertrek een test hebben gedaan en bij aankomst een negatieve uitslag kunnen overleggen. Volgens veel hoteleigenaren vormen ze daarmee geen gevaar.