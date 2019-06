Bij een schietpartij in een flat in Capelle aan den IJssel zijn twee mannen gewond geraakt. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht. De politie hield een verdachte aan en zette een helikopter in bij een zoektocht naar eventuele andere verdachten.

De schietpartij vond donderdag omstreeks 22.30 uur plaats in een flatwoning aan de Purmerhoek.