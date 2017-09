Gewonden, schade en overlast door herfststorm

Door de herfststorm die woensdag over Nederland raast zijn zeker twee mensen gewond geraakt. Beide slachtoffers vielen doordat bomen omver werden geblazen. De brandweer heeft het op veel plaatsen druk met stormschade. Ook op de weg gebeurden ongelukken door de harde wind.

In Amstelveen raakte een automobilist zwaargewond toen een boom op zijn auto viel. Hij werd gereanimeerd en is naar het ziekenhuis gebracht. In Enschede kwam een meisje onder een boom bij een middelbare school. Ook zij moest naar het ziekenhuis.

Vlieland spande de kroon met windkracht 10. De storm was er funest voor tientallen tenten. „De regen gaat horizontaal over de camping”, zei de baas van camping Stortemelk. Rederij Doeksen heeft meerdere afvaarten naar de Waddeneilanden geschrapt.

Rijkswaterstaat had vooraf afgeraden om met aanhangers, caravans of lege trucks de weg op te gaan, maar sommige mensen sloegen die waarschuwing in de wind. Op de A9 tussen Amstelveen werd een aanhanger van een vrachtwagen omver geblazen. Op de A2 bij Abcoude kantelde een hele vrachtwagen.

Al met al viel de ochtendspits echter mee. Volgens Rijkswaterstaat stond er tijdens de piek slechts 80 kilometer file, terwijl 140 kilometer normaal is voor een woensdag. Een woordvoerder van de ANWB heeft daar wel een verklaring voor. „Mensen hebben rekening gehouden met de storm en zijn gaan thuiswerken.”

Voor het trein- en vliegverkeer heeft de storm de nodige gevolgen. Tussen Hoogeveen en Assen kwam een boom op het spoor te liggen. In Noord-Holland laat de NS uit voorzorg minder treinen rijden tussen Den Helder en Zaandam.

Op Schiphol zijn tientallen vluchten geannuleerd vanwege de harde wind. Alleen al KLM schrapte uit voorzorg al zestig vluchten binnen Europa. De scheepvaart loopt ook vertraging op. In Brabant en Limburg houdt Rijkswaterstaat uit voorzorg de bruggen dicht zo lang het stormt. Hetzelfde geldt voor sluizen in Zeeland.

Het KNMI verwacht dat de storm in de namiddag en avond in kracht afneemt. Waarschuwingscode oranje is nog van kracht voor Noord-Holland, Groningen, Friesland en het Wadden- en IJsselmeergebied.