Gewonden na explosie transformatorhuisje

In het centrum van Bergen op Zoom zijn vier mensen gewond geraakt door een explosie in een transformatorhuisje. Ze zijn naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De ontploffing was het gevolg van een kortsluiting.

Na de ontploffing brak brand uit in horecagelegenheid De Teerkamer naast het transformatorhuisje. De brand is volgens de veiligheidsregio onder controle.

Ongeveer 130 huizen en winkels in het centrum van Bergen op Zoom zitten zonder stroom. Het is nog niet bekend hoelang dat zal duren.