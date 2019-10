Gewonden na achtervolging en schoten Veldhoven

In Veldhoven (Brabant) zijn drie mensen gewond geraakt tijdens een autoachtervolging waarbij ook is geschoten. Ten minste een van de gewonden liep een schotwond op. De drie zijn naar het ziekenhuis gebracht. Voor zover bekend zijn er nog geen arrestaties verricht.

Zeker twee auto’s achtervolgden elkaar zondagavond op de Houtwal. Daarbij werden schoten gelost. Op de Traverse kwamen de voertuigen met een botsing tot stilstand. In een van de auto’s bleef een man gewond achter. Op de nabijgelegen Heerbaan trof de politie nog een auto aan met daarin een gewonde. Na de achtervolging meldden zich op het politiebureau in Veldhoven drie mannen. Een van hen had een schotwond opgelopen.

Volgens de politie is nog onduidelijk wat de aanleiding is geweest. Een woordvoerder laat weten dat de betrokkenen waarschijnlijk bewust de confrontatie met elkaar hebben opgezocht. In de omgeving van de Houtwal, Traverse, Smelen en Heerbaan wordt onderzoek gedaan.