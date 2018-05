Bij een overval op een supermarkt in Amsterdam-Noord zijn twee mensen neergestoken door de overvaller. De twee slachtoffers probeerden in de winkel in te grijpen, zegt een politiewoordvoerster na een bericht van AT5. De dader wist te ontvluchten.

De gewonden zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De overval had plaats in een super aan de IJdoornlaan. Het is niet duidelijk of er iets is buitgemaakt.