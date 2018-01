Gewonden en schade door zware ontploffing

Een zware ontploffing heeft in Etten-Leur in de oudejaarsnacht aanzienlijke schade aangericht. Meerdere mensen zijn gewond geraakt, van wie er drie voor behandeling naar het ziekenhuis zijn gebracht. Ze hebben onder meer verwondingen in hun gezicht, door rondvliegend glas.

De ontploffing deed zich kort na 01.00 uur voor aan de Vinkenbroek. Vijf huizen bleken door de klap zware schade te hebben opgelopen. Ruiten waren eruit geblazen, kozijnen waren ontzet en er was ook brandschade door rondvliegende hete deeltjes, aldus een woordvoerder van de politie. Drie huizen liepen lichtere averij op.

De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht, onder meer door de Explosieven Opruimingsdienst (EOD). Het zou kunnen gaan om zulk zwaar vuurwerk dat je eerder moet spreken van explosieven, zegt de politie. Vlakbij de plek van de explosie werden mortieren gevonden. Of die zijn gebruikt moet onderzoek uitwijzen.