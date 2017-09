Gewonden en schade door storm

Door de eerste herfststorm van het jaar zijn woensdag zeker drie mensen gewond geraakt. Ook had de brandweer het druk met meldingen over stormschade. Op de weg leek de storm het vooral gemunt te hebben op grote vrachtwagencombinaties. De ochtend- en avondspits verliepen opvallend genoeg erg rustig.

Een 49-jarige visser raakte in Weert gewond doordat een afgebroken boomtak op zijn tentje viel. In Amstelveen liep een automobilist zware verwondingen op toen een boom op zijn auto belandde. En in Enschede kwam een meisje onder een boom bij een middelbare school. Alle drie werden ze naar het ziekenhuis gebracht.

Uit het hele land kwamen meldingen binnen van omgewaaide bomen of grote takken die op de weg waren gevallen. De brandweer in de regio Den Haag moest tussen 06.30 en 15.00 uur voor meer dan 150 incidenten uitrukken. Zo moest de Internationale School aan het Wijndaelerduin in Den Haag worden ontruimd nadat een omgevallen boom mogelijk een gasleiding had beschadigd. Er bleek echter geen gas te zijn vrijgekomen.

De brandweer Amsterdam-Amstelland verwerkte 57 meldingen van stormschade. Zo viel in de Wibaustraat in Amsterdam een boom op een auto. De bestuurder is nagekeken door ambulancepersoneel. In Zaanstreek-Waterland, waar de brandweer ruim vijftig keer uitrukte, waaiden onder meer bomen op geparkeerde auto’s.

Op de weg waren er verschillende ongelukken met vrachtwagencombinaties. Op de Moerdijkbrug in de A16 nabij Rotterdam schaarde een vrachtwagencombinatie en ook op de N50 bij de Eilandbrug bij Kampen waaide een vrachtwagencombinatie van de weg.

Ondertussen verliepen zowel de ochtend- als avondspits een stuk rustiger dan normaal. Volgens de Verkeersinformatiedienst (VID) kwam dat vooral doordat een deel van de forenzen thuis bleef vanwege het slechte weer.