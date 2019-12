Door een schietpartij in Apeldoorn is een nog onbekend aantal mensen gewond geraakt. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. De politie heeft enkele verdachten aangehouden. De politie is bezig met onderzoek en komt in de loop van de ochtend met meer informatie.

Volgens Omroep Gelderland vond de schietpartij in de nacht van zondag op maandag plaats bij een woning aan De Sikkel.