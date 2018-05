Gewonden en arrestaties bij verkeersruzie Oss

De politie heeft meerdere mensen opgepakt na een uit de hand gelopen verkeersruzie in Oss. Twee personen zijn daarbij gewond geraakt. Vermoedelijk zijn zij neergestoken, meldt de politie.

De politie kwam op een melding af over de ruzie op de Willibrordusweg. Ter plaatse troffen zij drie mensen aan, van wie er een vermoedelijk was neergestoken. De andere partij was er vandoor gegaan. De politie kon even later dit viertal opsporen. Ook een van hen was vermoedelijk gestoken.

De politie heeft alle betrokken aangehouden. De gewonden zijn aanspreekbaar en worden behandeld aan hun verwondingen.