Vier mensen zijn zondag gewond geraakt door een steekvlam van een barbecue in de Leidekkerstraat in Breda. De politie vermoedt dat het incident is te wijten aan het gebruiken van spiritus bij het aansteken van de barbecue.

Een 34-jarige vrouw en en peuter liepen ernstige brandwonden op. Zij zijn naar het brandwondencentrum in Rotterdam gebracht.

De twee andere gewonden zijn mannen. Zij zijn naar een regionaal ziekenhuis vervoerd.