Gewonden door steekpartij in Roermond

Door een steekpartij in een woning aan de Schoolstraat in de Roermondse binnenstad zijn donderdagmiddag twee mensen gewond geraakt. De politie vond een van de slachtoffers bij aankomst buiten op straat, het andere slachtoffer was nog in de woning.

De slachtoffers zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Beide slachtoffers en twee anderen werden als verdachte aangehouden. Wat hun rol bij het steekincident is, wordt onderzocht.

Het motief voor de geweldsescalatie is bij de politie nog niet bekend. Ook weet de politie niet welke relatie de vier betrokkenen onderling hebben. Dat wordt wel nader onderzocht.