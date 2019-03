Gewonden door schietpartij Utrecht

Door een schietpartij op het 24 Oktoberplein in Utrecht zijn meerdere mensen gewond geraakt. Hoeveel slachtoffers er precies zijn, is nog onbekend. Hulpverleners zijn ter plaatse en de omgeving is afgezet, aldus de politie.

Er zou zijn geschoten in een tram, maar vervoersbedrijf Qbuzz kan dat niet bevestigen. Er zijn nog geen berichten over aanhoudingen.

Het 24 Oktoberplein ligt in in het westelijk deel van van de stad, vlakbij het Centraal Station. De politie roept op de toegangswegen zoveel mogelijk vrij te houden voor de hulpdiensten.