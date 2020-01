Gewonden door schietpartij in Heerlen

Door een schietpartij in Heerlen zijn zondagavond mogelijk meerdere mensen gewond geraakt. Verscheidene gewonden hebben zich kort daarna voor behandeling in het ziekenhuis gemeld. „Het lijkt erop dat ze betrokken waren bij de schietpartij”, aldus een woordvoerster van de politie. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend.

De schietpartij deed zich rond 18.45 uur voor in het Vrieheidepark. Toen de gealarmeerde politie in het park kwam, was daar geen gewonde meer te vinden. Wel vonden agenten in het park sporen van een schietpartij. De omgeving werd afgezet voor nader onderzoek.

De politie heeft ook een deel van het terrein van het ziekenhuis afgezet. Dit om erachter te komen of en in hoeverre de gewonden bij de schietpartij betrokken waren.