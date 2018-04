Een man en een vrouw zijn gewond geraakt door een schietpartij in Geleen. Het incident vond rond 07.00 uur plaats op de Rijksweg Zuid in de Limburgse stad. Beide slachtoffers wonen in de straat.

Het is volgens de politie niet duidelijk of het om een of meer daders gaat. Na het schietincident reed een auto weg.

Beide slachtoffers zijn met nog onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.