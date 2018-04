Gewonden door schietpartij bij begraafplaats

Bij een schietpartij op of bij een begraafplaats in Roermond zijn twee mensen gewond geraakt. De aanleiding is niet duidelijk. Wel weet de politie dat er een ruzie aan vooraf ging, gevolgd door een vechtpartij.

Een aantal mensen is op de vlucht geslagen. De politie zei zondagavond nog op zoek te zijn naar „meerdere personen”. Er is nog niemand aangehouden.

Volgens getuigen begon het ermee dat een auto met hoge snelheid kwam aanrijden en tegen een boom en een hek bij de ingang van de begraafplaats Tussen de Bergen botste. Uit de auto stapten enkele mannen. Daarna zou een ruzie ontstaan zijn tussen vier mannen. Twee van hen waren gewapend met honkbalknuppels. Zij werden beschoten door twee andere mannen, die vervolgens vluchtten. Een van de gewonden zou er slecht aan toe zijn.

Een woordvoerder van de politie zei dat nog onderzocht wordt welke wapens er precies gebruikt zijn. Ook onderzoekt de politie het verloop van de vechtpartij en doet forensisch onderzoek bij de ingang van de begraafplaats.

De begraafplaats ligt aan Kitskensdal in Roermond. Twee traumahelikopters werden ingeschakeld om de gewonden op te halen.