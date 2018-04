Bij een schietpartij op of bij een begraafplaats in Roermond zijn twee mensen gewond geraakt. De aanleiding is niet duidelijk. Wel ging er een ruzie aan vooraf, gevolgd door een vechtpartij.

Een aantal mensen is op de vlucht geslagen. De politie zoekt ze nog. Twee traumahelikopters zijn ingeschakeld om de gewonden op te halen.

De begraafplaats ligt aan de Kitskensdal in Roermond.