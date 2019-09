Gewonden door ‘racewagen’ die publiek inrijdt

Na een autocross in Leende (Noord-Brabant) is zondag een „racewagen” het publiek ingereden. Vier personen, onder wie een jongetje, zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, drie anderen werden nagekeken door ambulancepersoneel. Agenten moesten ingrijpen toen mensen uit het publiek twee verdachten in de ‘racewagen’ belaagden.

De bestuurder van de auto, een 21-jarige man uit Reuver, is aangehouden, net als een vrouw van 17 uit Veghel. De vier gewonden zijn twee mannen, een vrouw en een jongetje, aldus de politie. Over de aard en ernst van hun verwondingen is nog niets bekend.

Mogelijke oorzaak van het crossincident is volgens de politie een uit de hand gelopen ruzie. De organisatie van het evenement ziet gedoe om geld als mogelijke oorzaak, meldt het Eindhovens Dagblad. De ruzie ontstond toen de organisatie de laatste van de drie races van de dag wilde annuleren, omdat er wegens de droogte en stof te weinig zicht was.

Sommige deelnemers wilden toen hun geld terug, er ontstond ruzie waarbij werd gevochten. „Toen ging het helemaal fout”, zegt organisator Rowin de Bruijn tegen het Eindhovens Dagblad. „Ik hoorde een auto aankomen, die met zo’n veertig kilometer per uur het publiek in reed.”

De autocross Leende, georganiseerd door vereniging Kempencross, werd gehouden op de Maarheezerweg in het Brabantse Leende. De voorzitter van de vereniging zei de gebeurtenissen van dichtbij te hebben gezien, maar te geëmotioneerd te zijn om er iets over te kunnen vertellen.

Specialisten van de verkeersongevallendienst onderzoeken de toedracht van het voorval dat zondag kort na 17.00 uur plaatsvond.