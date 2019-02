Gewonden door ongevallen in noorden in mist

Door een aantal aanrijdingen in dichte mist op de A32 (Heerenveen-Leeuwarden) in het noorden van het land zijn zeker twee zwaargewonden gevallen. Dat meldt de politie. Door de ongevallen is de weg afgesloten tussen Heerenveen en Wirdum. Volgens de ANWB was de afsluiting eerst bij Wirdum nadat daar een kettingbotsing was geweest, maar ging de snelweg iets later bij Heerenveen dicht.

Rijkswaterstaat meldt dat er in korte tijd zes ongevallen waren. Bij een van die botsingen waren zeven voertuigen betrokken en bij een ander ongeval zes.

Rijkswaterstaat en de ANWB meldden dat de A32 zeker tot 12.30 uur dicht blijft. Verkeer richting Leeuwarden kan het beste de richting Drachten nemen via de A7 en N31. Rijkswaterstaat is bezig met het vrijmaken van de plek waar het meest noordelijke ongeval plaatsvond. Als dat is gebeurd, kan een deel van het verkeer dat daarachter vaststaat wegrijden.

Het KNMI had al code geel uitgeroepen wegens dichte mist in het noorden, midden en westen van het land.