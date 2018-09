Vier mensen zijn gewond geraakt door een ongeval op de snelweg A7 bij Leek, in Groningen. De snelweg was richting de stad Groningen enige tijd afgesloten, maar was volgens Rijkswaterstaat sneller dan verwacht weer vrij.

Bij het ongeluk waren meerdere auto’s betrokken, meldt de politie. Hoe de gewonden eraan toe zijn, is onbekend.