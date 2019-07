Op de N57 bij Goedereede (Zuid-Holland) zijn vrijdag rond 09.00 uur vier auto’s op elkaar gebotst. Daardoor vielen verscheidene gewonden. Zeven mensen zijn door hulpdiensten medisch behandeld en zijn volgens de politie aanspreekbaar.

De weg, waar veel vakantiegangers gebruik van maken, was in beide richtingen urenlang afgesloten tussen Goedereede en Ouddorp. Dat leidde tot een file van enkele kilometers. Verkeer werd volgens de ANWB omgeleid via de parallelweg.