Gewonden door ongeval met luchtballon

In Swalmen bij Roermond zijn vier mensen gewond geraakt toen de luchtballon waarin ze zaten zaterdagavond even voor 20.30 uur neerstortte. Dat meldt de politie. De ballon kwam terecht op de Veestraat.

Volgens een woordvoerder van de brandweer kwam de ballon boven Roermond in de problemen, toen het gevaarte werd overvallen door een onweer. Een poging om daar te landen mislukte, waarop in het naburige Swalmen nogmaals geprobeerd werd te landen. Dat mislukte, waarna de ballon hard op de grond terechtkwam, aldus de woordvoerder.

Een woordvoerder van de politie zei dat de ballon werd meegesleurd door een flinke regenbui, in de problemen kwam en hard ging zakken. Het mandje onder de ballon stuiterde vervolgens meerdere malen over de grond en werd over een afstand van 100 tot 200 meter meegesleurd. Daardoor raakten de inzittenden gewond.

Volgens de politie vallen de verwondingen mee en konden de vier ter plaatse medisch worden behandeld. Waar de deelnemers aan de ballonvaart zijn opgestapt, is niet bekend.