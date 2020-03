Gewonden door ongeluk op A7 bij Purmerend

Door een ongeluk op de A7 bij Purmerend in de richting van Zaanstad zijn zes mensen gewond geraakt. Vier van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht en twee konden ter plaatse worden behandeld, meldt de politie.

De weg blijft tot 20.30 uur afgesloten, meldt de ANWB. Verkeer wordt omgeleid via de af- en oprit bij Purmerend-Zuid. Bij het ongeval waren twee vrachtwagens en twee personenauto’s betrokken. Om die te bergen is onder meer een hijskraan nodig, aldus de ANWB. De vertraging is ongeveer een half uur.

Als gevolg van het ongeluk is een lange file ontstaan in tegenovergestelde richting. Een rijstrook is daar dicht om ruimte te maken voor hulpdiensten.

De oorzaak is nog niet bekend.