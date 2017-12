Aan de Kastanjelaan in Arnhem zijn meerdere mensen gewond geraakt toen een balkon is ingestort. Volgens de brandweer stonden er tien personen op het balkon, toen het naar beneden viel.

Geen van de gewonden is in levensgevaar. Enkele personen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het balkon was op de eerste verdieping, zo is op foto’s te zien.