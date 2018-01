Gewonden door geweld campus Wageningen

Op de campus van Wageningen Universiteit en Researchcentrum WUR zijn enkele gewonden gevallen door een geweldsincident. De politie heeft een verdachte aangehouden.

Het zou gaan om een steekpartij met drie gewonden, maar de politie kan dat nog niet bevestigen. Op Twitter zeggen mensen die het incident hebben gezien dat iemand met een puntkam heeft gestoken.

Over de toestand van de gewonden is nog niets bekend. Het incident is volgens de politie door veel mensen gezien. Universiteit en politie zorgen voor opvang van de geschokte toeschouwers.