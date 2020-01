Gewonden door crash Nederlands busje in Duitsland

Zes inzittenden van een Nederlands busje zijn donderdagochtend in Duitsland gewond geraakt door een ongeval. Vier van hen raakten zwaar gewond, drie verkeren volgens de Duitse politie mogelijk in levensgevaar. Op de A57 net over de grens bij Kleve is het voertuig volgens de politie gekanteld bij het inhalen van een vrachtwagen.

Dat gebeurde vlak voor 07.00 uur toen het busje een Nederlandse truck raakte tijdens de inhaalmanoeuvre. De bestuurder en drie inzittenden (tussen de 40 en 44 jaar) raakten zwaar gewond. De andere twee inzittenden (39 en 58 jaar) raakten licht gewond. Allen zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Omdat een traumahelikopter op de snelweg moest landen, was de snelweg in de rijrichting Keulen een tijdlang afgezet.