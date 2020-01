De zes inzittenden van een Nederlands busje zijn donderdagochtend in Duitsland gewond geraakt door een ongeval. Op de A57 net over de grens bij Kleve is het voertuig volgens de politie gekanteld bij het inhalen van een vrachtwagen.

Volgens Duitse media raakten drie van de slachtoffers zwaargewond. De oorzaak van het ongeval is niet bekend.